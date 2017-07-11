Нардеп Олесь Довгий призвал Раду проголосовать за снятие с него депутатской неприкосновенности

Об этом он заявил во время выступления с трибуны Верховной Рады. Довгий объяснил, что претензии Генерального прокурора в его деле касаются только нарушения регламента Киевсовета, но регламент не имеет статуса закона.

«Поскольку регламент не является законом, то нарушение регламента не может быть нарушением законодательства. Говоря иными словами - регламент нарушил, закон не преступил».

Довгий отметил, что в Верховной Раде тоже довольно часто нарушается регламент.

«Мы с вами являемся свидетелями того, как это происходит в сессионном зале. И мы относимся к этому как к рабочему процессу. Мы осознаем, что повестка дня формируется на согласительном совете, где присутствуют руководители фракций и политических сил», - заявил Довгий.

Он напомнил, что назначение Юрия Луценко Генеральным прокурором тоже происходило с нарушениями законодательства.

«Мы с вами, грубо нарушая регламент, с голоса протягивали многочисленные изменения в действующее законодательство Украины, которыми протянули господина Луценко на должность Генерального прокурора. И когда мы это с вами делали, мы верили, что именно Луценко в должности Генерального прокурора будет человеком, который на своем собственном опыте пережил беззаконие силовых структур. Мы верили, что он станет человеком, который никогда в жизни не использует эту власть для выяснения личных отношений и обид прошлого. Мы надеялись, что он будет работать на будущее. Когда я говорю «будущее», я имею в виду не популизм ради баллов на предстоящих выборах. Я имею в виду честную ежедневную работу ради будущих поколений», - отметил Довгий.

По словам нардепа, он понимает, что в случае снятия неприкосновенности его ждет «непростой период». Тем не менее, он призвал коллег поддержать представление Генпрокурора.

«Но мужество дается человеку именно для того, чтобы в сложный период находить в себе силу принять ответственное решение. И я повторяю слова из завещания, которое написал мой дед - "не сломайся, как кленок в непогоду, и не испугайся, коли гром загудит, пусть храбрость казацкого рода вдохновляет тебя и ведет». И имея мужество и ответственность перед вами и перед украинским народом, как последовательный политик я прошу вас поддержать это с юридической точки ничтожное представление для того, чтобы дать мне возможность выполнить свое предвыборное обещание, и для того, чтобы иметь возможность доказать свою правоту, как каждый гражданин Украины, в суде», - заявил Довгий.

Подытоживая, депутат сказал, что для него важно опровергнуть обвинения, которые выдвигает Генеральная прокуратура.

«Это даст мне возможность перевернуть страницу прошлых обвинений, поставить раз и навсегда точку в том бесчестии, которое звучит из уст моих оппонентов, и продолжить работу, которую я собираюсь посвящать Украины. И именно вера в свое украинское будущее говорит мне сделать сейчас именно так. Потому что все, что в моей жизни для меня имеет значение, а именно семья, мои друзья, мои избиратели, моя собственное дело - это все украинское», - отметил Довгий.