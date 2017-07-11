Биометрический контроль для иностранцев Украина введет со следующего года - Госпогранслужба

Биометрический контроль для иностранцев, которые пересекают государственную границу Украины заработает с 1 января 2018 года. Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в «Сніданку з 1+1» , пишет ТСН.

"В тех условиях, в которых сейчас находится Украина, эта практика является вполне оправданной", - сказал он.

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По словам Слободяна, у Украины есть еще 6 месяцев для того, чтобы провести техническую подготовку процесса биометрического контроля.

"Что касается технического исполнения, то у нас конечно еще есть время, чтобы отработать механизм, обеспечить пункты пропуска всем необходимым оборудованием для работы с биометрическими данными, организовать систему сохранения этих данных, обмена и тому подобное", - добавил пограничник.

Как сообщал УНИАН ранее, 10 июля президент Петр Порошенко заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины рассматривает вопрос усиления контроля за пересечением государственной границы Украины.

«Речь идет об усилении контроля за въездом и выездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины – мы вводим биометрический контроль для всех граждан, которые пересекают украинскую границу», - сказал глава государства. Порошенко уверен, что подготовленные соответствующие проекты решений найдут четкое понимание и поддержку в обществе.