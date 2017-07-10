Россияне смогут въехать в Украину только после предварительной регистрации - Турчинов

От россиян будут требовать предварительной регистрации во время поездок в Украину. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов на пресс-конференции после заседания совета.

«Будет реализована электронная система предварительной регистрации для граждан России при поездках в Украину», - заявил Турчинов.

Также СНБО предлагает ввести требование об обязательной регистрации граждан России по месту пребывания в Украине.

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«И биометрические паспорта, и контроль на границе, и предварительное информирование, и контроль за пребыванием и передвижением по территории Украины - все это должно произойти согласно единой программе, которая должна быть разработана Кабмином», - пояснил Турчинов, отвечая на уточняющий вопрос журналистов.

Как сообщал УНИАН, Украина вводит биометрический контроль для иностранцев, которые въезжают в страну. Речь идет о биометрических данных, включая отпечатки пальцев, цифровую фотографию.