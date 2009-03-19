Ющенко думает переписать Конституцию до президентских выборов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет возможным внесение изменений в Конституцию до президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня журналистам после саммита Европейской народной партии.

«Это возможно, почему бы нет», - сказал он.

По мнению В.ЮЩЕНКО, именно непродуманная конституционная реформа 2004 года внесла серьезные дисбалансы в работу органов государственной власти, и потому изменения в Конституцию сегодня очень важны.

В то же время, Президент не захотел подробно говорить о том, как именно он видит процесс внесения изменений в Конституцию еще до президентских выборов.

“Сейчас я размышляю над тем, что если мне свои планы по данному вопросу позиционировать, то это не должен быть одноминутный разговор, потому что, я глубоко в этом убежден, – львиную долю политической дестабилизации привносят конституционные проблемы», - сказал он.

Отвечая на вопрос, возможно ли внесение изменений в Конституцию без Партии регионов и БЮТ, поскольку они имеют вместе 300 голосов в парламенте, В.ЮЩЕНКО заметил: «Вы не правы. Я хочу вас заверить, что то предостережение, о котором вы говорили, это не фатально. Потому что идеи намного сильнее, чем чей-то оппортунизм».