Госсекретарь США: Посол Уолкер попытается изменить статус-кво на переговорах "нормандской четверки"

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон подчеркивает, что специальный представитель по переговорам по урегулированию ситуации в Украине Курт Уолкер попытается изменить статус-кво на переговорах «нормандской четверки» (представителей Украины, Германии, Франции и России), чтобы благодаря этим переговорам начался прогресс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом госсекретарь сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

«Я считаю, что президент Трамп дал ясно понять, что достижение прогресса и в конечном итоге урегулирование кризиса здесь, в Украине, и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины необходимо для того, чтобы США и Россия улучшили свои отношения», - заявил Тиллерсон.

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Также он сказал, что этот вопрос имеет большое значение для американского народа и вызывает значительный интерес.

«И президент дал понять во время общения с нашими российскими собеседниками. И свидетельством этому является, опять же, назначение посла Уолкера для более прямого присоединения к «нормандской группе». И мы собираемся изучить пути, чтобы изменить статус-кво, потому что сохранение нынешнего положения дел совершенно неприемлемо», - заявил Тиллерсон.

«Поэтому мы должны «оживить» (reinvigorate) переговоры, чтобы сдвинуть их с места, и это цель нашего участия, и цель назначения посла Уолкера. Мы надеемся, что сможем изменить эту динамику и начать прогресс», - заявил Тиллерсон.

Как сообщал УНИАН, 7 июля Тиллерсон назначил бывшего посла США в НАТО Уолкера специальным представителем, который будет отвечать за ведение переговоров, касающихся ситуации в Украине.

8 июля госсекретарь заявил, что назначил Уолкера на должность спецпредставителя по просьбе президента РФ Владимира Путина.