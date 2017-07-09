Тиллерсон призвал РФ повлиять на боевиков с целью прекращения насилия на Донбассе

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон призвал Российскую Федерацию повлиять на боевиков с целью прекращения насилия на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

"Мы призываем Россию соблюдать ее обязательства и оставаться верной Минскому соглашению, и использовать влияние на сепаратистов в регионе, которые осуществляют полный контроль", - подчеркнул Тиллерсон.

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"И мы вновь призываем их (россиян - УНИАН) немедленно повлиять на своих приспешников, чтобы прекратить насилие, которое продолжается на востоке Украины", - заявил Тиллерсон.

Также он призвал РФ повлиять на боевиков, чтобы те создали условия для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, чтобы иметь полный доступ ко всем районам Донбасса, чтобы наблюдатели могли осуществлять мониторинг ситуации не только на линии соприкосновения, но и вдоль российско-украинской границы.