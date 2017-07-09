Порошенко и Тиллерсон проводят переговоры тет-а-тет

Президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном в формате один на один.

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Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

"Президент (Украины Петр Порошенко – УНИАН) проводит переговоры тет-а-тет с госсекретарем США Тіллерсоном. Далее переговоры в расширенном составе", - написал он.

Президент проводить переговори тет-а-тет з держсекретарем США Тіллерсоном. Далі переговори в розширеному складі. pic.twitter.com/EauWtSFV44 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) July 9, 2017

Как сообщал УНИАН, Тиллерсон находится с визитом в Украине. По итогам переговоров Тиллерсон и Порошенко выйдут для общения с представителями средств массовой информации.

Как известно, вместе с Тиллерсоном в Украину должен прибыть новоназначенный специальный представитель США относительно переговоров по урегулированию ситуации в Украине Курт Волкер.