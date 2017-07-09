Госсекретарь США прибыл в Украину (фото, видео)
В 13.00 состоится церемония встречи Порошенко и Тиллерсона.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Киев. Его самолет приземлился в аэропорту "Борисполь".
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Сегодня в Киеве президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с ним и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в 13.00 состоится церемония встречи Порошенко и Тиллерсона. В 14.05 президент Украины и госсекретарь США проведут встречу с представителями СМИ.
Также вместе с государственным секретарем прибыл в Украину и недавно назначенный спецпредставитель США по Украине Курт Волькер. Говорить будут о территориальной целостности Украины, ходе реформ, передает 112 Украина.
Welcome to #Kyiv Secretary Tillerson! pic.twitter.com/vmg0KtNWJy— Geoff Anisman (@geoffanisman) July 9, 2017