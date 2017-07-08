Меркель на встрече с Макроном и Путиным обсудила будущее "нормандского формата"

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель заявляет, что на трехсторонней встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным обсудила будущее "нормандского формата" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран "Большой двадцатки" в Гамбурге, которая транслировалась на телеканале Sky News.

По словам Меркаль, в рамках таких мероприятий, как саммит G20, всегда проводится много двусторонних встреч между лидерами стран, и эти встречи очень полезны.

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«Не только потому, что произошел долгий разговор между президентами США и России, но также президент Франции Эммануэль Макрон и я имели возможность сегодня утром пообщаться с Владимиром Путиным о будущем "нормандского формата", - заявила Меркель.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 июля, на полях саммита G20 состоялись переговоры Меркель, Макрона и Путина. Собеседники отметили важность реализации режима прекращения огня на Донбассе.