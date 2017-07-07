Народный депутат от БПП Борислав Розенблат подозревается не только в коррупции, но еще незаконно принял присягу, занимая на тот момент должность директора фирмы в Германии.

Об этом заявил нардеп от БПП Сергей Лещенко, опубликовав в своем блоге на "Украинской правде" документ, якобы подтверждающий, что на момент присяги Розенблат еще продолжал быть директором фирмы.S.R International Limited в немецком Дортмунде.

"Нами получено подтверждение, что, сев в кресло Рады, он продолжал быть директором фирмы I.S.R International Limited в немецком Дортмунде, где у него зарегистрировано семейный бизнес. Согласно Общим регистрационным порталом земель Германии (Gemeinsames Registerportal der Länder), с 5 сентября 2008 по 22 декабря 2014 Борислав Розенблат был единоличным владельцем и руководителем фирмы I.S.R. International Limited (номер в реестре HRB ​​21441), зарегистрированной по адресу Hӧrder Semerteichstraße 183 44263 Дортмунд, Германия", - говорится в заявлении Лещенко.

То есть на момент вступления в полномочия депутата Верховной Рады - а это произошло 27 ноября 2014 - Розенблат совмещал две должности, хотя закон обязывает сложить все полномочия до этого момента, отметил Лещенко.

По его словам, собрание акционеров немецкой фирмы Розенблатта произошло 22 декабря 2014. В присутствии нотариуса была проведена процедура перерегистрации фирмы с новоизбранного депутата на его сына Олега Розенблатта.

"Согласно протоколу собрания акционеров, оба Розенблат - Борислав и Олег - живут по адресу Auf der Kuhweide 33, 44265 Дортмунд, Германия. До самого немецкого реестра изменения были внесены вообще 21 апреля 2015, через полгода после присяги Розенблата", - написал Лещенко.

Лещенко отмечает, будучи совместителем, Розенблат нарушил закон Украины «О статусе народного депутата Украины» (пункт 6 статьи 3) и Конституцию Украины (статья 78).

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Нардеп сообщил, что в связи с совместительством Розенблата на момент получения им депутатских полномочий он подал документы в НАБУ и Генпрокуратуру для лишения Розенблата депутатского мандата.

Напомним, что сегодня регламентный комитет ВР проводит заседание, посвященное рассмотрению постановления ГПУ о снятии неприкосновенности с народного депутата Борислава Розенблата.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура продeмонстрировала регламентному комитета более 50 минут снятых скрытой камeрой видeозаписей из рeсторанов, в которых фигурируют Розeнблат и агeнт правоохранителей.

В их разговорах речь идет о внeсeнии поправок к законопроeктам. Согласно матeриалам прокуратуры, Розенблат получил $10 тыс. от агента правоохранителей; предлагал создать офшорную компанию в сфeре добычи янтаря, которую должна была возглавить его сeстра; требовал дальнейшей выплаты $25 тыс. якобы для стимулирования должностных лиц прокуратуры и суда по делам о добыче янтаря.

Также агент пeрeдала дeпутату $24 тыс., кроме того, ему было пeрeдано $200 тыс. чeрeз охранника. В опeративном видeо также отмечается, что была установлeна причастность дeпутата к нeзаконной добыче и рeализации янтаря, а также влияние на местные избирательные процeссы.

3 июля Регламентный комитет Верховной Рады не поддержал представление в отношении Дейдея, заявив, что считает его необоснованным.

4 июля Комитет ВР по вопросам регламента направил председателю ВР Андрею Парубию заключение, в котором говорится о "существенных недостатках" в представлении о даче согласия на привлечение Довгого к уголовной ответственности.

5 июля Комитет назвал недостаточно обоснованным и направил Парубию представление ГПУ на Лозового. 6 июля Регламентный комитет назвал недостаточно обоснованным представление ГПУ в отношении Полякова и направил соответствующие документы председателю Верховной Рады Парубию.

7 июля комитет признал мотивированным и обоснованным и направил Парубию представление на Розенблата.