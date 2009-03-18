СМИ доигрались - украинцы уже хотят цензуру (опрос)

Более половины украинцев считают, что в государстве нужна цензура СМИ.

К такому выводу пришли эксперты Института Горшенина, который сегодня подводил итоги годовой программы социологических исследований 2008 года «Проект страны».

В соответствии с данными исследованиями, переданными агентству УНИАН, среднестатистический украинец традиционно интересуется общественно-политической жизнью Украины (71,2% граждан).

В соответствии с данными исследования, более половины респондентов считают, что в Украине существует свобода слова (55,2%). В то же время, большинство украинцев считает, что Украине нужна цензура СМИ (59,1%).

«Оба противоречивых представления свидетельствуют о всей сложности развития отечественных СМИ. Так, большинство респондентов констатирует позитивные изменения в развитии украинских СМИ, связанные с распространением свободы слова, в то же время, осуждая недостаток ответственности за информацию, предоставляемую в СМИ», - отмечают эксперты института.

В частности, по их мнению, это касается, прежде всего, сцен насилия и жестокости, а также пропаганды криминального образа жизни, показ которых в СМИ, считают респонденты, должен быть подвержен цензуре. (68,7% - за цензуру сцен насилия и жестокости, 47,2% - за цензуру пропаганды криминального образа жизни).

Также, в соответствии с исследованием, свыше трех четвертей украинцев считают, что в судах невозможно добиться правды или это дорого стоит; две трети граждан уверены, что решение суда можно купить за деньги; более половины считают суды виновными в безнаказанности преступников.

Как отмечают эксперты, динамика ответов показывает, что украинцы в течение последнего года стали меньше доверять судебной системе.

Несмотря на представление подавляющего большинства респондентов о том, что коррупция распространена в целом по всей Украине, результаты нынешнего исследования продемонстрировали уменьшение уровня коррумпированности практически всех властных структур. Так, по результатам октябрьского исследования, наименее коррумпированными властными структурами является Кабинет Министров (с 31,4% до 8,6%), Секретариат Президента (с 19,1% до 7,9%) и СБУ (с 15,4% до 4,2%). Наиболее коррумпированными являются те органы власти, которые должны были бы, собственно, бороться с коррупцией (милиция - 54%, суды – 46,5%).

В течение 2008 года Институт проблем управления имени Горшенина исследовал, каким видят украинцы собственное государство и каким хотели бы его видеть, чего ожидают от своей страны, на что и на кого надеются, как планируют свое будущее. Исследования проводились методом индивидуальних интервью (face to face) и телефонных опросов (CATI), и осуществлялись во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе.