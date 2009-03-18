Бютовец порекомендовал человеку Балоги чаще мыть "уста"

Фракция Блока Юлии Тимошенко не будет принимать участие в объявлении начала процедуры импичмента Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам первый заместитель руководителя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

“Ни одной подписи депутата (под документом об объявлении процедуры импичмента Президента - УНИАН) нашей фракции не будет”, - заявил А.КОЖЕМЯКИН, добавив: “Это не наша игра”.

По словам депутата, в коалиции и без этого хватает “конфликтных ситуаций”.

А.КОЖЕМЯКИН подчеркнул, что импичмент Президента - “это еще одна конфликтная ситуация, которая, к сожалению, не приведет ни к чему”.

“Это больше политизация самого процесса импичмента, потому что он столько будет происходить, сколько осталось времени до выборов Президента”, - считает депутат.

На просьбу журналистов прокомментировать вчерашнее заявление заместителя главы Секретариата Президента Андрея КИСЛИНСКОГО по поводу того, что в четверг фракция БЮТ вместе с фракцией КПУ уже начнет процедуру импичмента, А.КОЖЕМЯКИН ответил: “Эти уста нужно чаще мыть и чистить, и тогда все будет, по-видимому, нормально”.

Как сообщал УНИАН, 12 марта лидер фракции Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО заявил, что фракция 11 марта обратилась с официальным письмом к руководителям всех фракций парламента относительно начала процедуры импичмента Президента Украины.

Он отметил, что в обращении содержится просьба к лидерам фракций Верховной Рады высказать свою точку зрения по данному вопросу. По словам П.СИМОНЕНКО, если в парламенте будет собрано 226 подписей народных депутатов, это даст возможность начать процедуру импичмента Президента.

16 марта лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО подчеркнул, что разговоры об импичменте Президента во фракции не ведутся.

Однако вчера, 17 марта, заместитель главы Секретариата Президента Украины А.КИСЛИНСКИЙ заявил, что БЮТ и Компартия Украины в четверг, 19 марта, планируют начать процедуру импичмента Президента.