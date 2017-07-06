В Мукачево появится тупик Москаля. Соответствующее решение "О переименовании названия улиц, переулков, площадей города Мукачево" принято на очередной сессии горсовета.

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"Учитывая предложения комиссии по вопросам сохранения исторического наследия, наименования и переименования улиц, установки памятных знаков в городе Мукачево на сессии горсовета решено присвоить ответвлению улицы Трудовой название тупик Геннадия Москаля", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 6 июля сессия Мукачевского совета переименовала улицы Бандеры и Шухевича в Гузара и Шептицкого.