В Мукачево появится тупик Москаля
17:17, 06 июля 2017Политика
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Ответвлению улицы Трудовой присвоили название тупик Геннадия Москаля.
Теперь в Украине будет тупик Москаля / фото УНИАН
В Мукачево появится тупик Москаля. Соответствующее решение "О переименовании названия улиц, переулков, площадей города Мукачево" принято на очередной сессии горсовета.
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"Учитывая предложения комиссии по вопросам сохранения исторического наследия, наименования и переименования улиц, установки памятных знаков в городе Мукачево на сессии горсовета решено присвоить ответвлению улицы Трудовой название тупик Геннадия Москаля", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 6 июля сессия Мукачевского совета переименовала улицы Бандеры и Шухевича в Гузара и Шептицкого.
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