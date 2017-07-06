В Мукачево улицы Бандеры и Шухевича просуществовали три месяца

Переименованные три месяца назад в рамках декоммунизации улицы Бандеры и Шухевича в Мукачево снова изменили свои названия. 6 июля депутаты Мукачевского горсовета большинством голосов переименовали ул. Степана Бандеры на ул. Любомира Гузара, а ул. Романа Шухевича – на Андрея Шептицкого, передает Zaxid.net.

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Во время сессии Мукачевского горсовета в четверг, 6 июля, депутаты изменили названия двух улиц. Речь идет об улице Степана Бандеры и Романа Шухевича, которые получили свои названия только 5 апреля после распоряжения председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля. Ранее эти улицы носили имена Ярослава Галана (коммунистический публицист, убит во Львове в 1949 году) и Ивана Туряницы (секретарь Закарпатского обкома КП(б)У, член ЦК Компартии Украины).

Напомним, что 5 апреля 2017 года председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль в рамках декоммунизации переименовал три улицы в Мукачево. Это решение Москаль подписал после того, как истекло определенное законом время, в течение которого эти улицы должны были переименовать депутаты Мукачевского горсовета. Улица Ярослава Галана в Мукачево была переименована в улицу Степана Бандеры, улица Иван Туряницы – в улицу Романа Шухевича, улица Ивана Локота – в улицу Владимира Зайца (погибшего бойца АТО).