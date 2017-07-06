Заочный суд над Януковичем продолжится, несмотря на выход адвокатов из процесса - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверяет, что, несмотря на выход адвокатов экс-президента Виктора Януковича из судебного процесса, заочный суд продолжится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко заявил в интервью журналистам.

"Поступок бывшего президента Украины Виктора Януковича не был неожиданностью для меня. Я всегда утверждал, что он трус, я всегда утверждал, что он сбежит, потому что жизнь уголовника, каковым является Янукович, - это вечное бегство. Но я думал, он сбежит позже", - сказал Луценко.

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По его словам, как только адресат получит соответствующее уведомление о назначении ему государственного адвоката со стороны Украины, тот через день приступит к исполнению своих обязанностей, и "суд будет происходить дальше".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 июля, адвокаты Виталий Сердюк и Игорь Федоренкозаявили о выходе из судебного процесса по делу о государственной измене Януковича.

Коллегия судей Оболонского районного суда Киева удовлетворила ходатайство прокуроров о назначении Януковичу по делу о госизмене адвоката за государственный счет из центра бесплатной вторичной правовой помощи.