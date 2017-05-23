Нардепы переименовали Мукачево

Верховная Рада переименовала город Мукачево, название которого в украинском языке заканчивается на е.

За соответствующее постановление №5188 проголосовали 234 народных депутата.

"Переименовать город Мукачеве (на украинском языке, - УНИАН) Закарпатской области в городе Мукачево", - говорится в тексте постановления.

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Как сообщал УНИАН ранее, в прошлом году Закарпатский облсовет поддержал переименование Мукачево. Решение поддержали почти все присутствующие депутаты на сессии в Ужгороде. Следующим шагом в процедуре официального переименования города - решение Верховной Рады.