Симоненко заметили "мчащимся" на Москву (фото)

Лидер запрещенных в Украине коммунистов Петр Симоненко утром 5 июля отправился на самолете в Москву транзитом через Минск. Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-спикер Рады, уполномоченная президента по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко.

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"Пассажиры, которые в Минске транзитом на Москву переходят в аэропорту на второй этаж - и там заветный самолет. Петр Симоненко - мчится на Москву", - говорится в ее сообщении.

"Кто на Минск, а Петр Симоненко - на Москву транзитом. Даже на бизнес-класс кураторы не дают "коммунисту". Такие эти маршруты коварные, что негде и спрятаться от глаз пассажиров", - пишет на своей странице в Facebook эксперт политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская.

Ранее журналисты обнаружили, что украинская делегация летает между Киевом и Минском чартерами. Но не государственными, а почему-то частными.