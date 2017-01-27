Геращенко рассказала, на каких самолетах украинская делегация летает в Минск
Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко сообщила, что летает в Минск на переговоры трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины преимущественно рейсовыми самолетами.
Об этом она сказала, комментируя информацию в СМИ относительно того, что участники минских переговоров от Украины летают чартерным самолетом, пишет Украинская правда.
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"Мы летаем часто рейсовыми самолетами, но иногда пользуемся предложением лететь чартерным самолетом, чтобы все участники этого процесса могли обсудить важные вопросы", - сказала Геращенко.
Геращенко подчеркнула, что за такой чартерный перелет госбюджет Украины не платит ни копейки.
Как сообщал УНИАН, журналисты обнаружили, что украинская делегация действительно летает между Киевом и Минском чартерами. Но не государственными, а почему-то частными.