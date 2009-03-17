У Балоги есть информация, что БЮТ и КПУ в четверг начнут импичмент Ющенко

Блок Юлии Тимошенко и Коммунистическая партия Украины в четверг, 19 марта, планируют начать процедуру импичмента Президенту Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей КИСЛИНСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

А.КИСЛИНСКИЙ отметил, что, несмотря на демонстрацию готовности к совместным действиям с Президентом, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, похоже, вновь принялась за сценарий разделения власти «на двоих». «Очередным подтверждением открытости Президента Украины к сотрудничеству с главой правительства Ю.ТИМОШЕНКО является совместное участие в саммите Европейской народной партии», - отметил А.КИСЛИНСКИЙ.

Напоминая инициативы В.ЮЩЕНКО о совместном действии власти по преодоление кризиса, А.КИСЛИНСКИЙ отметил, что «существуют основания утверждать, что предложенное главой государства сотрудничество во имя национального развития не находит искренней поддержки премьера. С одной стороны Ю.ТИМОШЕНКО публично демонстрирует готовность к совместным действиям с Президентом, с другой - опять принялась за «сентябрьский» сценарий разделения власти «на двоих» и, как всегда, делает это тайком».

Так, согласно его информации, премьер хочет изменить Конституцию и провести импичмент Президенту, “чтобы полностью и окончательно дестабилизировать государственные органы власти в угоду внешним факторам”. “Кроме того, такая политическая дымовая завеса, по замыслу авторов, отвлечет внимание граждан от беспомощности правительства перед проблемами людей», - отметил А.КИСЛИНСКИЙ.

Заместитель главы Секретариата сообщил, что на этой неделе, в четверг, во время пребывания Президента и премьера в Брюсселе, БЮТ со своими соратниками из КПУ планируют начать процедуру импичмента Президенту Украины и сейчас активно убеждают руководство Партии регионов приобщиться к этому процессу. “Фактически, это будет началом антиконституционного переворота», - заявил заместитель главы Секретариата.