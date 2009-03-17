В ЕЦ говорят, что Тимошенко искажает экономическую статистику

Партия “Единый центр” считает экономически неграмотным заявление премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о росте промышленного производства в феврале 2009 года.

Об этом говорится в комментарии народного депутата, члена президиума “Единого центра” Василия ПЕТЁВКИ, переданном УНИАН пресс-службой партии.

«Существует правило: хочешь достичь результата – ориентируйся на лучшие показатели, а хочешь оправдаться – ищи, когда они были хуже», - заявил В.ПЕТЁВКА, комментируя заявление премьер-министра о росте промышленного производства в феврале 2009 года.

«Сравнивать промышленное производство января 2009 года с февралем – это вопиющая экономическая неграмотность, - отметил политик. - Государственный комитет статистики всегда сравнивает статистические данные с прошлым годом, и, по их данным, мы имеем падение промпроизводства в феврале-2009 - 31,6%, а в отдельных областях – свыше 60%. Премьер-министр не может позволить себе получать политические дивиденды, искажая экономическую статистику».

По словам народного депутата, то, что Ю.ТИМОШЕНКО назвала ростом, является обычными сезонными факторами. “В январе практически половина месяца приходится на новогодние и рождественские праздники, и поэтому каждый год в феврале фиксируется рост. Так, в феврале 2008 года по сравнению с январем был рост 4,6%”, – отметил В.ПЕТЁВКА.

Депутат подчеркнул, что “Единый центр” требует от премьера отказаться от “жонглирования” цифрами и заняться реальной работой. “От количества появления Ю.ТИМОШЕНКО в телевизоре с надуманными успешными отчетами кризисные явления не остановятся”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня находясь с рабочей поездкой в Харьковской области Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что ситуация в промышленном производстве Украины начала постепенно налаживаться, о чем свидетельствует снижение темпов падения производства в феврале, по сравнению с январем 2009 года. «Если взять лишь промышленность, то февраль к январю у нас в целом в Украине 5,4% роста, а в Харьковской области такой рост составляет 11,7%. Это значит, что по сравнению с прошлым годом мы выглядим еще достаточно слабо, но уже по сравнению с прошлым месяцем (январем - УНИАН) у нас есть все шансы заявить, что мы постепенно встаем на ноги», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По данным Госкомстата, в Украине спад промышленного производства в феврале 2009 года, по сравнению с февралем 2008 года, составлял 31,6%, в январе-феврале 2009 года против аналогичного периода 2008 года – спад 32,8%, в феврале 2009 года против января 2009 года зафиксирован рост на уровне 5,4%.