Литвин: в Верховной Раде произошло очередное выпускание пара

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что сегодня необходимо сделать все для деполитизации Службы безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня после отчета председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО в парламенте о деятельности Службы безопасности.

По словам В.ЛИТВИНА, «Серьезного разговора о ситуации в СБУ не произошло. Произошло очередное выпускание пара... Сегодня мы так и не получили ответа, есть ли Служба безопасности Украины тем институтом, который обеспечивает безопасность государства». «Ответ однозначный – нет», - сказал спикер.

Кроме того, по мнению Председателя ВР, необходимо ответить на вопрос, есть ли СБУ той организацией, которая в своей деятельности руководствуется законами. «Ответ однозначный – нет», - сказал он.

Также, как заметил Председатель Верховной Рады, сегодня совершенно очевидно, что Служба безопасности Украины не выполняет в полном объеме своих обязанностей.

В.ЛИТВИН также убежден, что на сегодняшний день Служба безопасности Украины находится под политическими и партийными влияниями и занимается украинскими политиками, а не вопросами национальной безопасности. «Нам, очевидно, нужно обязать Службу безопасности Украины свою деятельность ввести в правовое поле, а для этого нужно принципиально дать оценку фактам нарушений Конституции Украины», - сказал спикер.