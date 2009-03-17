СБУ не нашла доказательств государственной измены Тимошенко

Служба безопасности Украины не ведет никакого уголовного дела о государственной измене премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на сегодняшнем пленарном заседании парламента председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он отметил, что «поэтому нет никаких объективных оснований говорить даже об этом».

Он напомнил, что в августе 2008 года СБУ начала проверку по поводу обращения Секретариата Президента и материалы, предоставленные Службой внешней разведки Украины относительно государственной измены премьер-министра Украины.

«Ни одного подтверждения или доказательства государственной измены не выявлено на сегодняшний день», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он добавил, что утверждения, которые приводились в обращении, опровергнуты.

Как сообщал УНИАН, 18 августа заместитель председателя Секретариата Президента Андрей КИСЛИНСКИЙ заявил, что Секретариат Президента передаст правоохранительным органам для детального изучения материалы по признакам государственной измены и политической коррупции в действиях премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр отвергла обвинения Секретариата Президента в измене национальных интересов.

21 августа пресс-группа СБУ сообщила, что ведомство получило от Секретариата Президента Украины документы, в которых изложена информация о деятельности Кабинета Министров Украины «во вред национальным интересам государства».