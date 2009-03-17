Ющенко сегодня внесет в ВР кандидатуру главы МИД

Сегодня на рассмотрение Верховной Рады Президент внесет кандидатуру министра иностранных дел.

По словам Виктора Ющенко, он с ней определился еще на прошлой неделе, теперь слово будет за депутатами.

Среди кандидатов называют послов в России Константина Грищенко и в США Олега Шамшура, заместителя главы ведомства Владимира Хандогия.

Также сегодня депутаты рассмотрят проект Налогового кодекса и заслушают отчет главы СБУ Валентина Наливайченко о состоянии дел в службе. Нардепы уже инициировали создание специальной парламентской комиссии по вопросам реформирования Службы безопасности и рекомендовали главе СБУ безотлагательно пересмотреть кадровый состав руководства. Однако самому Наливайченко, утвержденному в должности 10 дней назад, увольнение не угрожает. Депутаты от Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко говорят, что не будут инициировать его отставку.

ICTV