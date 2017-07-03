Тарасюк: на членство в НАТО нужно рассчитывать после освобождения Крыма и решения ситуации на Донбассе

Народный депутат, посол Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО) в 1997 году Борис Тарасюк заявляет, что на членство в НАТО Украине необходимо рассчитывать после освобождения Крыма и мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом он сказал в своем выступлении на торжественном заседании Верховной Рады, посвященном 20-й годовщине подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и Организацией Североатлантического договора.

Читайте такжеВ Парламентской ассамблее НАТО призывают страны Запада не отказываться от Украины «Мне пришлось участвовать почти во всех основных этапах взаимоотношений между Украиной и НАТО. В то же время хотел бы поделиться с вами своими мыслями по поводу будущего Украины и НАТО. По моему мнению, мы должны пройти к членству в НАТО через несколько этапов. Первый этап - это углубленное сотрудничество, которое ведется на базе годовых национальных программ. Во-вторых, мы должны одновременно приводить наши стандарты в соответствие со стандартами НАТО», - сказал Тарасюк.

«И мы должны усиленно работать над устранением препятствий к нашему членству в НАТО. А это - необходимость проведения реформ, борьбы с коррупцией, реформирования судебной системы, это мирное урегулирование на Донбассе и освобождение, деоккупация Крыма. Именно тогда, когда мы выполним все эти задачи можно ожидать членства в НАТО», - сказал Тарасюк.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно внешнеполитического курса Украины)». Законом предусмотрено, что основными принципами внешней политики является углубление сотрудничества с НАТО с целью обретения членства в этой организации.

Украина намерена привести Вооруженные силы в полную совместимость с силами НАТО до 2020 года.