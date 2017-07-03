Россия откровенно нарушила территориальную целостность Украины - помощник генсека НАТО

Россия самым откровенным способом нарушила территориальную целостность Украины, нелегально аннексировав Крым и поддерживая, открыто и скрыто, применение силы на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на торжественном заседании по случаю двадцатой годовщины подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и Организацией Североатлантического договора заявил помощник генерального секретаря НАТО Сорин Думитру Дукару.

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"Когда Украина обрела независимость и стала уважаемым членом международного сообщества, мы все надеялись, что тяжелые времена позади, что в новой Европе география больше не будет определять судьбу страны. К сожалению, Россия - государство, которое в свое время пообещало защищать территориальную целостность Украины, нарушила эту территориальную целостность самым откровенным способом, нелегально аннексировав Крым и поддерживая, открыто и скрыто, применение силы на востоке Украины. Украина является не только жертвой классической формы военной агрессии, но и современной гибридной угрозы", - сказал помощник генсека НАТО.

Он отметил, что Украина страдает не только от военной агрессии со стороны России, но и от "почти повседневных кибернападений”.

Также он добавил, что перед Украиной сегодня стоят наибольшие вызовы с момента обретения независимости.

Также помощник генсека НАТО выразил уверенность, что Украина преодолеет все вызовы и НАТО поможет в этом Украине.

Вместе с тем он добавил, что Альянс поддерживает мирное решение конфликта на востоке Украины, уважая украинский суверенитет и территориальную целостность.