На выборах в Ровенской обл. победили члены БЮТ, Народной партии, УНП

В Ровенской области 15 марта состоялись досрочные выборы сельских председателей в 5 населенных пунктах, на которых победили члены БЮТ, Народной партии, УНП и двое беспартийных.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в информационно-аналитическом отделе Ровенского областного совета.

В частности, в с.Хотин Радивиловского района (полномочия предыдущего председателя здесь было досрочно прекращены по решению сельсовета) победил член Народной партии Александр ФЕРЧУК (1975 г.р.), за которого проголосовали 295 человек, или 53,2% принявших участие в голосовании.

Плоскивским сельским председателем (Острожский район) стал член Украинской народной партии Юрий ЧУМАК (1954 г.р.), за которого проголосовали 64,08% избирателей, принявших участие в голосовании.

Новым Пидгаецким сельским председателем (Млыновский район) стала член ВО «Батькивщина», секретарь Пидгаецкого сельсовета Жанна ГОЛОЮХ (1968 г.р.), которую поддержали 84,33% избирателей, принявших участие в голосовании.

На выборах Кисорицкого сельского председателя (Рокитновский район) победила внепартийная Нина ОГОРОДНИК (1960 г.р.). Ей отдали свои голоса 26,8% избирателей.

На выборах Стовпинского сельского председателя (Корецкий район) победил внепартийный, безработный Александр НЕМИРА (1960 г.р.) – 52,1%.