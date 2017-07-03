Дело Дейдея: бизнесмен подтвердил, что давал деньги в долг жене нардепа

Бизнесмен Игорь Линчевский подтвердил, что он давал деньги взаймы Евгению Дейдею для жены нардепа. Об этом он сказал в ходе заседания регламентного комитета ВР, передает "112 Украина".

"Да, я реально одолжил деньги Дейдею. Эти деньги у меня задекларированы во всех налоговых декларациях, уплачены все налоги. Эти деньги я лично передавал Дейдею для жены. Первоначально был устный договор, когда я привозил, двумя частями, кстати, привозил эти деньги в Киев, я передавал, жена, я с ней не знаком, по-моему находилась в машине. Но первоначально был устный договор, после этого я оформил договор, потому что не хотел потерять эти деньги", - сказал Линчевский.

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Как сообщал УНИАН, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в деле народного депутата от "Народного фронта" Евгения Дейдея идет речь о незаконном обогащении на несколько миллионов гривень. Генпрокурор также отметил, что у следствия есть, в частности, аудиофайлы, которыми «опровергается запись в декларации Дейдея о якобы полученном его женой займе на 3,5 млн грн от гражданина Линчевского».