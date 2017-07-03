В деле Дейдея идет речь о незаконном обогащении на несколько миллионов, его жене заем не предоставляли - ГПУ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отмечает, что в деле народного депутата от "Народного фронта" Евгения Дейдея идет речь о незаконном обогащении на несколько миллионов гривень, его жене заем не предоставлялся. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Регламентного комитета Верховной Рады.

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Говоря о представлении на привлечение Дейдея к уголовной ответственности, Луценко отметил, что досудебным расследованием установлено, что при документальном и официально подтвержденном доходе Дейдея и его жены за период с 01.06.2009 по 31.12.2016 в размере 1 млн 440 тыс. 705 грн, депутат приобрел в совместную собственность активов на сумму 6 млн 393 тыс. 993 грн.

По словам генпрокурора, речь идет, в частности, о приобретенной квартире стоимостью 2 млн 893 тыс. 993 грн и двух автомобилях, каждый из которых - стоимостью более 1,5 млн грн.

«Разница между официальными доходами из всех источников и приобретенной собственностью достаточно значительная. Такой факт подпадает под признаки преступления ч.3 ст.368 Уголовного кодекса - незаконное обогащение», - сказал Луценко.

Говоря о доказательствах по делу, он отметил, что это, в частности, сведения Государственной фискальной службы о доходах супругов и материалы из компании «Киевгорстрой» - о покупке квартиры.

Генпрокурор также отметил, что у следствия есть, в частности, аудиофайлы, которыми «опровергается запись в декларации Дейдея о якобы полученном его женой займе на 3,5 млн грн от гражданина Линчевского».

«Также фиктивный характер займа следствие доказывает протоколом допроса самого Линчевского, который подтверждает факт привлечения последнего для прикрытия источников происхождения средств», - сказал Луценко.

Во время заседания были продемонстрированы аудиозаписи разговоров Дейдея с рядом лиц.

В то же время первый заместитель председателя регламентного комитета Павел Пинзеник поднял вопрос, могут ли эти записи быть использованы в качестве доказательства в контексте проведения наблюдения за депутатом, который на сегодняшний день является неприкосновенным. На это Луценко отметил, что сбор информации был осуществлен законно - в рамках перехвата разговоров других людей.

Как сообщал УНИАН, 21 июня Луценко внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Дейдея (фракция «Народного фронта»), в действиях которого усматриваются признаки незаконного обогащения на сумму 6,1 млн грн.

За 2015 год Дейдей задекларировал, в числе прочего, четыре квартиры, 41 тыс. долларов, 30 тыс. евро и 350 тыс. грн. наличными.