У Ющенко дают три недели на завершение переговоров про кредит МВФ

В Секретариате Президента надеются на завершение переговоров о получении второго транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) в течение трех недель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК сегодня на брифинге.

При этом он подчеркнул, что прежде чем миссия МВФ вновь посетит Украину, властям страны нужно проделать «хорошую скоординированную работу», касающуюся выполнения обязательств, взятых на себя Украиной.

В частности, А.ШЛАПАК считает, что ускорить переговорный процесс, возможно, удастся в случае принятия зарегистрированных в парламенте законопроектов, касающихся увеличения акцизов на алкоголь и нефтепродукты, сбалансирования бюджета Пенсионного фонда Украины (по словам ШЛАПАКА, требованиями МВФ предусмотрен дефицит бюджета ПФУ не более 6 млрд. грн.), а также законопроекта, которым предлагается отменить статьи 84 и 86 Госбюджета, ограничивающие, по мнению МВФ, независимость Национального банка Украины.

В то же время ШЛАПАК подчеркнул, что на сегодня нет абсолютной уверенности в том, что принятие указанных выше законопроектов обусловит продолжение работы миссии МВФ в Украине, так как не исключено, что у Фонда могут возникнуть дополнительные вопросы.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или непредоставлении Украине второго транша.

9 февраля руководитель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует на протяжении ближайших недель вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной и, соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

3 марта Украина направила МВФ проект официального письма о намерениях дальнейшего сотрудничества с фондом, которое является согласованной позицией украинской власти, за подписями Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА.

Однако, 7 марта еженедельник «Зеркало недели» опубликовал информацию о том, что совместное обращение Президента Украины, премьер-министра и председателя Национального банка Украины в Международный валютный фонд вернули отправителям на доработку. Источники издания сообщили, что обращение высших должностных лиц Украины к руководству МВФ по поводу получения второго транша кредита в размере 16,5 млрд. долларов вернулось к отправителям на доработку без рассмотрения руководством фонда.

По неофициальной информации, кроме уменьшения дефицита бюджета или нахождения реальных источников его финансирования, МВФ выдвигает Украине еще ряд условий, в частности, повышение тарифов на газ собственной добычи, который используется для нужд населения, и увеличение пенсионного возраста.

10 марта народный депутат от Блока Юлии Тимошенко Сергей ТЕРЕХИН заявил, что не “было отправлено письмо назад. Но были поставлены дополнительные вопросы. МВФ беспокоит порядок финансирования дефицита бюджета, размер дефицита бюджета”.

11 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что украинские власти согласовали все проблемные моменты, которые отмечал Международный валютный фонд, и через сутки будет направлено новое письмо в МВФ. Однако до вечера пятницы, 13 марта, никакой информации о направлении в МВФ нового письма не сообщалось.