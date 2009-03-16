Тягнибок уже собирается в Президенты

Лидер Всеукраинского объединения “Свобода” Олег ТЯГНИБОК намерен принимать участие в выборах Президента Украины и надеется выйти во второй тур.

Об этом он заявил в интервью “Украинской правде”.

На вопрос, поддержит ли он действующего Президента Виктора ЮЩЕНКО на будущих выборах главы государства, О.ТЯГНИБОК ответил: "Я сам буду баллотироваться. И надеюсь, что пройду во второй тур".

Как сообщал УНИАН, 15 марта состоялись досрочные выборы депутатов Тернопольского облсовета. По предварительным данным подсчета голосов на 98% избирательных участках, в Тернопольский облсовет проходят 7 политических партий. Лидирует Всеукраинское объединение «Свобода» – 33,8%, далее идет партия «Единый центр» – 13,8%, потом Партия регионов – 9,7%. Блок Юлии Тимошенко и Украинская народная партия получили по 8%, партия «Народный Союз Наша Украина» – 5,5%, Блок Литвина – 3,6%.