Секретариат Ющенко и МВФ нашли дыру в бюджете - 20 миллиардов

Президент Украины Виктор Ющенко настаивает на необходимости сбалансировать государственный бюджет. На сегодняшнем совещании по координации действий органов государственной власти и политических сил в кризисных условиях развития экономики глава государства отметил - такое же требование выставляет перед Украиной и МВФ. Об этом сообщила пресс-служба Президента Украины.

Как заявил сегодня на брифинге первый заместитель главы Секретариата Президента Александр Шлапак, расчеты специалистов Секретариата и Фонда совпадают - в этом году центральный бюджет Украины недополучит около 20 млрд. грн.

Минфин должен определиться, на какую сумму доходов может рассчитывать украинский бюджет в текущем году, отметил О.Шлапак. Он напомнил, что по пяти законам, которые должны были быть приняты в поддержку бюджета, парламент так и не пришел к согласию. «Следовательно бюджет априори не получит 5,8 млрд. грн.», - отметил он, добавив, что уже после нового года ВР приняла 11 законов, которые тем или иным способом влияют на доходную и расходную части бюджета. «Мы получим увеличение доходов на сумму около 500 млн. грн., но почти наверняка мы получим уменьшение доходов почти на 3,6 млрд. грн. в связи с принятыми законами», - сказал О.Шлапак.

По его словам, на сегодняшнем совещании Президент выложил все эти цифры перед премьер-министром и спикером ВР и предложил в ближайшее время внимательно их изучить - «с тем, чтобы иметь возможность оценить реальное состояние государственного бюджета и наработать те меры, которые нам будут нужны для урегулирования ситуации».