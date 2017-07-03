Регламентный комитет начал рассмотрение представления генпрокурора на депутата Дейдея

Комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины начал рассмотрение представления "О даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Дейдея Евгения Сергеевича".

Читайте такжеЛуценко внес в Раду представление о привлечении к уголовной ответственности депутата Дейдея Как передает корреспондент УНИАН, в заседании принимают участие генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Кроме того, на заседании также присутствовал и сам Дейдей.

Как сообщал УНИАН, 21 июня генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Евгения Дейдея (фракция "Народного фронта").

«Внес представление в ВР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Е.Дейдея, в действиях которого усматриваются признаки незаконного обогащения на сумму 6,1 млн грн», - заявил тогда Луценко.

Также 21 июня глава ГПУ направил в парламент представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата от Радикальной партии Лозового (в действиях которого усматриваются признаки уклонения от уплаты налогов в размере 1,84 млн грн) и депутата Довгого (группа "Воля народа"), которого подозревают в причастности к незаконному выделению земельных участков в Киеве в 2007-2009 годах.

Кроме того, ГПУ просит парламент снять неприкосновенность с Борислава Розенблата, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму $280 тыс., и Максима Полякова, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества. Поляков и Розенблат подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение других действий, связанных с добычей янтаря.