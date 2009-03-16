27 марта Тимошенко летит в Москву

27 марта премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в Москве примет участие в заседании экономического комитета украинско-российской межгосударственной комиссии.

Об этом УНИАН сообщил источник в МИД.

«Сейчас МИД готовит соответствующие документы к визиту Ю.ТИМОШЕНКО в Москву», - сказал собеседник агентства.

По его словам, главной темой заседания будет сотрудничество в сфере авиастроения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 марта, Ю.ТИМОШЕНКО заявила журналистам в ходе посещения киевского авиазавода "Авиант", что правительство Украины предлагает России в конце марта обсудить вопросы сотрудничества в отрасли самолетостроения.

"В ближайшие дни - 27, 28, 29 числа этого месяца - специально для этого мы инициируем заседание экономического комитета между Украиной и Российской Федерацией", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, одним из главных на этом заседании будет вопрос сотрудничества с Россией "для обеспечения рынка нашими самолетами".

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула важность для Украины сотрудничества с Россией в отрасли самолетостроения.