Огрызко рассказал, как Немырю унизили в штаб-квартире НАТО

Премьер-министр Украины построила параллельную внешнюю политику. Об этом в интервью «Главреду» заявил экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко.

«С самого начала премьер начала выстраивать параллельную внешнюю политику, что в государстве является неприемлемым и недопустимым», - отметил экс-министр. Он обвинил премьера также в том, что она могла без извинений перед заграничными партнерами отменить в последний момент свои визиты. «Когда внешняя политика делается на дилетантском и любительском уровне, то тогда все легко: можно за один день отменить визит, можно не полететь в Бразилию, а можно и в Швецию», - отметил дипломат.

Комментируя деятельность координационного бюро европейской и евроатлантической интеграции при вице-премьере Григории Немыре, Огрызко сказал: «Кое-кто считает, что внешней политикой может заниматься человек, который не имеет элементарных знаний, не знает самых простых правил, которым учат еще на третьем курсе Института международных отношений. Конечно, можно выбрать и такой вариант. Но к чему мы тогда придем?»

Как пример он привел последнее заседание Комиссии УКРАИНА-НАТО (5 марта), на котором украинскую делегацию представлял и.о. министра иностранных дел Владимир Хандогий. В то же время неожиданно в штаб-квартиру НАТО прибыл и вице-премьер Григорий Немыря. «В итоге он (Немыря. – Ред.) не был допущен на переговоры. Для меня, например, даже как для второго секретаря это было бы унижением, если бы я — второй секретарь МИД Украины попал бы в коридор штаб-квартиры НАТО, но не попал на переговоры. Личным унижением Огрызко Владимира Станиславовича. Но быть вице-премьер-министром, заместителем главы правительства и ходить по коридорам штаб-квартиры НАТО, чтобы больше никуда не пустили, это уже унижение не только для конкретного должностного лица, а для всего государства», - рассказал Огрызко.