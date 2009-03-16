Янукович - о банках: такого еще не было в истории

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ настаивает на рассмотрении Верховной Радой кредитной политики Национального банка, а также вопрос о защите вкладов населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

«Если мы с вами этого не сделаем, то в ближайшее время банки будут пусты. Поскольку то разочарование, которое есть у людей к банковской системе, – такого еще не было в истории», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что необходимо немедленно принять законы, которые бы предусматривали защиту вкладов населения.

Также В.ЯНУКОВИЧ настаивает на необходимости рассмотрения в первоочередном порядке законопроектов, касающихся социальной защиты населения от экономического кризиса. По его словам, на текущей неделе в парламенте не запланировано рассмотрение ни одного такого законопроекта.

Кроме того, он отметил, что ВР должна рассмотреть антикризисную программу и изменения в государственный бюджет.

В.ЯНУКОВИЧ также считает, что парламент должен пересмотреть в сторону уменьшения налоги для малого и среднего бизнеса и промышленных предприятий.

Лидер фракции Партии регионов настаивает на рассмотрении ВР уже на этой неделе проектов законов об обеспечении социальной защиты жителей сельской местности, имеющих земельные участки и считающихся членами личных крестьянских хозяйств. В.ЯНУКОВИЧ отметил, что сегодня эти люди не имеют социальной защиты.