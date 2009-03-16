Налоговая срочно требует от Черновецкого декларацию о доходах

Налоговая инспекция требует от мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО срочно заполнить декларацию о доходах за прошлый год, пишет газета «Дело» от 16 марта (№39 (792)).

В частности, в пятницу, 13 марта, начальник Государственной налоговой инспекции в Печерском районе Киева Виктория МАЛЬЦЕВА публично попросила мэра Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО подать декларацию за прошлый год.

Как заверили «Дело» в пресс-службе налоговой инспекции Печерского района, аналогичное напоминание получили и другие публичные люди. В то же время директор Департамента массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНАУ Виктор КОСАРЧУК признал, что у налоговиков особое внимание к киевскому градоначальнику. Инспекция ожидает увидеть в его декларации доходы от продажи в прошлом году «Правэкс-Банка».

Как отмечает газета, в феврале прошлого года Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ весьма удачно продал банк итальянскому Intesa Sanpaolo за 750 млн. долларов.

«Леонид Михайлович должен уплатить налоги с корпоративных прав, которые возникли при продаже "Правэкс-Банка". Это касается также детей ЧЕРНОВЕЦКОГО — Степана и Кристины», - пояснил В.КОСАРЧУК. В случае, если в декларации мэра не окажется строки доходов от продажи банка, это может послужить поводом для проверки.

«Основанием для проведения проверки может послужить любая публичная информация», - объяснил «Делу» экс-заместитель председателя ГНАУ Сергей ВЛАСЕНКО.

Ранее, как отмечает газета, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявлял о том, что продажа «Правэкс-Банка» происходила через оффшорные структуры, что позволило мэру Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ избежать уплаты налогов в размере 450 млн. грн.

Тем временем большинство опрошенных «Делом» госслужащих и чиновников собственные декларации еще не подали. В Верховной Раде за заполнение таких деклараций отвечает отдел кадров.