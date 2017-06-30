Порошенко обещает ускорить освобождение украинской земли от захватчиков

Президент Украины Петр Порошенко обещает сделать все возможное, чтобы ускорить освобождение украинской земли от захватчиков. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время торжественного мероприятия по случаю 25-летия Ассоциации городов Украины сегодня в Киеве.

Читайте такжеПорошенко: война на Донбассе - не в интересах Путина«К сожалению, война не только на востоке, не мы пришли на их землю - они пришли захватить нашу землю, они пришли разорвать Украину, чтобы вместо украинского народа определять наше дальнейшее будущее, вернуть нас обратно в российскую империю», - заявил президент.

Он пообещал вместе с командой «делать все возможное для того, чтобы ускорить освобождение украинской земли от захватчиков, чтобы скорее на нашу землю пришел мир».