Прокурора Запорожской области обвинили в проведении незаконных обысков

Основанием для проведения обыска вооруженными бойцами СБУ в квартире, где проживает депутат Запорожского областного совета Дмитрий Зотов вместе с женой и маленьким сыном является постановление Октябрьского районного суда, вынесенное в нарушение закона.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил коллега Зотова Ярослав Гришин, отметив, что решение суда вынесли в нерабочее время.

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"Основание - непредъявленные абсурдные обвинения депутата фракции УКРОП в сепаратизме. Ну вы понимаете, где УКРОП, а где - сепаратизм. Что может быть более фантастическим? Кстати, о подозрении в этой ситуации речь вообще не идет. Исключительно обыск с целью запугивания!", - пишет Гришин.

По его словам, все незаконные действия, которые совершают силовики в Запорожской области в отношении депутатов и мэров местных советов, направлены указаниями прокурора Запорожского областного совета Валерия Романова.

"Более того, Романов лично подписывает фантастические подозрения и противоправные ходатайства в суд. Цель Романова и его первого заместителя одиозного "Кармана" по прозвищу "пуля в рот" - личное обогащение через продажу уголовных дел, выполнение заказов конкурентов и уничтожения политических оппонентов", - пишет депутат.

"У меня есть доказательства противоправных действий Романова и я это докажу на сессии Запорожского областного совета, где мы будем слушать отчет прокурора области", - подчеркнул Гришин.

Напомним, по сообщениям СМИ, 28 июня утром сотрудники СБУ выбили дверь в квартиру депутата облсовета от фракции "УКРОП" Дмитрия Зотова. Во время обысков, кроме самого избранника, в квартире находились жена и сын. Причина прихода спецслужб - якобы сепаратизм и связи с "ДНР".