Губернатор Тернопольщины: начальник милиции уехал в Киев и пропал

Глава Тернопольской областной госадминистрации, лидер избирательного списка кандидатов от партии Единый Центр в Тернопольский областной совет Юрий ЧИЖМАРЬ заявляет, что руководство областной милиции уклоняется от выполнения своих обязанностей в канун внеочередных выборов в облсовет, назначенных на 15 марта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Единого Центра, по словам Ю.ЧИЖМАРЯ, «позиция руководства милиции в канун выборов является непонятной, руководство уклоняется от своих прямых обязанностей».

В частности, председатель ОГА отметил, что начальник управления УМВД в Тернопольской области, вчера выехал в Киев и до сих пор не выходит на связь.

«Это делает невозможным оперативное решение ряда проблемных вопросов. Он просто не готов брать на себя ответственность и принимать решения, которые от него требует закон. Ему намного легче сегодня отключить телефон и исчезнуть», - утверждает Ю.ЧИЖМАРЬ.

Он также сообщил, что и первый заместитель начальника областного управления МВД в Тернопольской области со вчерашнего дня на больничном.

«Правоохранительные органы должны занимать четкую позицию, не уклоняясь от выполнения закона и своих непосредственных обязанностей, - убежден Ю.ЧИЖМАРЬ. - Мне известно, что территориальные избирательные комиссии повторно обратились в органы внутренних дел с просьбой обеспечить охрану во время транспортировки и сохранения бюллетеней. Но, к сожалению, ответа от милиции сегодня не поступило».

Глава облгосадминистрации выразил уверенность, что выборы 15 марта состоятся.

«Я первый буду настаивать, чтобы такое поведение руководства органов внутренних дел было предметом рассмотрения на самом высоком уровне государства», - заявил Ю.ЧИЖМАРЬ.

Как сообщал УНИАН, 3 марта Верховная Рада отменила проведение внеочередных выборов депутатов Тернопольского облсовета, назначенных на 15 марта.

ВО «Свобода» обжаловала это решение, и 11 марта Окружной административный суд Тернопольской области обязал ТИК провести выборы в Тернопольский облсовет 15 марта 2009 года.

В свою очередь БЮТ обжаловал во Львовском апелляционном суде решения Окружного админсуда Тернопольской области о возобновлении выборов.

Сегодня Львовский апелляционный суд обязал Тернопольскую территориальную избирательную комиссию провести внеочередные выборы в Тернопольский областной совет 15 марта.