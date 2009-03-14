Ющенко вручил паспорт администратору греко-католической епархии Мукачево

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вручил государственные награды по случаю 70-летия событий, связанных с провозглашением Карпатской Украины, и паспорт гражданина Украины епископу, Апостольскому администратору Мукачевской греко-католической епархии Милану ШАШКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, торжественная церемония состоялась в помещении Хустской специализированной общеобразовательной школы им. Августина Волошина. Среди награжденных – бывшие карпатские сечевики, ученые, общественные и культурные деятели, которые вносят достойный вклад в изучение наследия Карпатской Украины, восстановление исторической памяти нашего народа.

В своем выступлении В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что город Хуст является знаковым в истории Украинского государства. Ведь именно здесь в 1919 году на Народном Собрании карпатские украинцы заявили о своем желании жить в единой и соборной Украине. Здесь 15 марта 1939 года было провозглашено независимое украинское государство – Карпатская Украина.

Президент подчеркнул, что независимая Карпатская Украина навсегда стала символом непобедимости украинской нации, ее соборности и единства.

Он назвал символичным то, что торжество происходит именно в том здании и зале, где семь десятилетий тому назад собрался исторический Сойм Карпатской Украины. «Здесь великий украинец, отец Августин Волошин объявил о воле закарпатцев возродить Украинское государство», - подчеркнул он.

«Сегодня в стенах, которые были свидетелями тех событий, в школе, которая носит имя Героя Украины Августина Волошина, мы чествовали десятки тысяч патриотов, которые боролись за украинскую государственность. Мы чествовали единство всего мирового украинства, которое помогало и поддерживало Карпатскую Украину», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что чрезвычайно рад видеть в этом зале людей, которые в 1939 году защищали Карпатскую Украину. От имени всего украинского народа глава государства выразил им слова наивысшего уважения.