Львовский суд обязал ТИК провести выборы в Тернопольский облсовет

Львовский апелляционный суд обязал Тернопольскую территориальную избирательную комиссию провести внеочередные выборы в Тернопольский областной совет 15 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, во Львовском апелляционном суде завершилось заседание, на котором рассматривалась жалоба БЮТ на решение окружного административного суда Тернопольской области о возобновлении выборов.

По словам руководителя юридического управления ВО “Свобода”, депутата Львовского облсовета Олега МАХНИЦКОГО, присутствовавшего на судебном заседании, суд принял постановление, которым оставил в силе постановление окружного админсуда Тернопольской области от 11 марта 2009 года “О признании противоправной отмены решения Тернопольской ТИК о прекращении избирательного процесса” и обязал ТИК провести выборы в Тернопольский облсовет 15 марта 2009 года.

“В мотивационной части сегодняшнего решения Львовского суда было отмечено, что решение Тернопольской ТИК о прекращении выборов было противоправным и не отвечало Конституции Украины. Своим решение суд обязал ТИК провести внеочередные выборы в облсовет 15 марта 2009 года”, – отметил О.МАХНИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 3 марта Верховная Рада отменила проведение внеочередных выборов депутатов Тернопольского облсовета, назначенных на 15 марта.

ВО «Свобода» обжаловала это решение, и 11 марта Окружной административный суд Тернопольской области обязал ТИК провести выборы в Тернопольский облсовет 15 марта 2009 года.

В свою очередь БЮТ обжаловал во Львовском апелляционном суде решения Окружного админсуда Тернопольской области о возобновлении выборов в Тернопольский облсовет.

Между тем, как заявила журналистам голова областной Территориальной избирательной комиссии Наталия ЧУЙКО, Тернопольщина полностью готова к проведению выборов 15 марта.

По ее словам, все районы обеспечены бюллетенями, участки - всем необходимым, состоянием на сегодня уже розданы приглашения жителям области с сообщением, где расположен их участок для голосования.