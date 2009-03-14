Ющенко: вступление в НАТО станет гарантией суверенитета

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что вступление Украины в НАТО станет гарантией национального суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Как передает корреспондент УНИАН, во время встречи со студентами Тернопольского национального экономического университета глава государства отметил, что все страны бывшего соцлагеря, которые получили независимость, приняли решение о вступлении в НАТО – начиная от стран Балтии и заканчивая Болгарией и Румынией. “Ни одна страна не повторила того, что кое-кто рекомендует для Украины, потому что в этом есть угроза утраты суверенитета. Польский народ, чешский, словацкий, венгерский – все выбрали панъевропейскую модель”, – напомнил В.ЮЩЕНКО. При этом он отметил, что к модели коллективной безопасности прибегли и такие страны, как Германия, Англия, Франция, которые бы могли самостоятельно обеспечить свою безопасность. “Но сейчас такие существуют риски в Европе, что без коллективной модели безопасности ни одна нация не может гарантировать свою территориальную целостность. И если мы свободный народ, то нужно думать, как защитить свои ценности. В Европе нашли оптимальную систему защиты – коллективную. Североатлантический блок не имеет армии, не нужно содержать танки, самолеты и т.п. Нужно соблюдать общий принцип договоренностей, что когда существует угроза территориальной целостности – то это не твоя угроза, а коллективная”, – сказал В.ЮЩЕНКО.

Он выразил убеждение, что в свое время украинскому народу хватит мудрости сделать правильный выбор. “Понятно, это не политика одного дня, ведь ни одна из стран, которая 73 года была под коммунистическим игом, быстро от комплексов вчерашнего дня не откажется. Возможно, это нужно решать с новым поколением. Но у нас есть один способ защитить национальный суверенитет и территориальную целостность – интеграция в модель коллективной безопасности. Это безальтернативная дорога”, – подчеркнул Президент.