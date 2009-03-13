В президентских назначениях Kyiv Post увидела признаки банановой республики

Недавние назначения и способы ведения расследований имеют все признаки стиля управления стран третьего мира, пишет англоязычная газета Kyiv Post

Как описать страну, в которой Президент назначает бизнесмена-миллиардера заместителем главы секретной службы страны, и этот миллиардер возглавляет ответственное расследование, принимая сторону другого миллиардера, который является его бизнес-партнером?

Представьте, в этой стране миллиардер-эсбэушник угрожает напасть на Кабмин лишь через несколько дней после появления Президента как главного гостя на его телеканале – самом популярном канале страны, тем самым получая подхалимское прикрытие.

Мы говорим о Беларуси, Пакистане или Венесуэле? Нет, это постреволюционная Украина, возглавляемая бывшим героем-демократом Виктором Ющенко. Мало того, что Президенту не удалось сдержать свое обещание избавиться от конфликтов интересов между бизнесом и правительством, он еще и добавил к этим конфликтам новые пласты.

Назначение миллиардера Валерия Хорошковского первым заместителем главы государственной Службы безопасности Украины (СБУ) крайне возмутительно. С самого начала своего назначения Хорошковский возглавляет расследование предполагаемой “кражи” природного газа стоимостью более $2 миллиардов государственной компанией «Нафтогаз» у «РосУкрЭнерго». Хорошковский, у которого общие деловые интересы с Дмитрием Фирташем, контролирующим 45% акций «РосУкрЭнерго», не имеет морального права каким-либо образом быть причастным к данному расследованию.

У Хорошковского и Фирташа также общие интересы относительно одного из передовых каналов страны – Интера, который транслировал 6 марта однобокое президентское ток-шоу, во время которого все гости ополчились против премьер-министра Юлии Тимошенко.

Поведение Ющенко подтверждает точку зрения Тимошенко, что Президент лоббирует интересы «РосУкрЭнерго» – фальшивого, сомнительного и бессмысленного посредника в прибыльной украинско-российской газовой торговле.

В то время как приближаются президентские выборы, украинцам следует решительно отвергнуть эти постыдные распоряжения и настаивать на уважительном отношении к себе, как к гражданам демократической страны.

Украинцы имеют право на полную и правдивую информацию от властей страны. Они заслуживают слуг народа, которые свободны от конфликтов интересов. Мы считаем, что они также нуждаются в средствах массовой информации с независимыми журналистами, действующими в интересах народа, а не с продажными шкурами, лоббирующими бизнес-интересы своих эгоистичных владельцев, пишет Kyiv Post.