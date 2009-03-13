Ехануров нашел местечко своему заму, которую уволила Тимошенко

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"Учитывая весомый личный вклад..."
Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ своим приказом назначил освобожденного правительством заместителя министра обороны Надежду ДЕЕВУ своим советником на общественных началах.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины.
“Учитывая весомый личный вклад Надежды ДЕЕВОЙ в укрепление обороноспособности и безопасности государства, большой опыт работы и образцовое исполнение служебных обязанностей приказом Министра обороны Украины она назначена на должность советника Министра обороны Украины на общественных началах”, – говорится в сообщении.
В Министерстве обороны также напомнили, что Указом Президента Украины № 121/2009 от 6 марта 2009 года Н.ДЕЕВА была награждена орденом княгини Ольги II степени за весомый личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Украины, активную общественную деятельность, многолетний добросовестный труд и по случаю Международного женского дня 8 Марта.
Согласно сообщению Управления пресс-службы Минобороны, в связи с сокращением одной должности заместителя министра теперь в составе руководства министерства остаются одна должность первого заместителя главы оборонного ведомства и четыре должности заместителя министра.
Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины распоряжением № 269-р от 11 марта 2009 года сократил одну должность заместителя министра обороны Украины.
Вторым распоряжением (№ 266-р от 11 марта 2009 года) правительство освободило Н.ДЕЕВУ от должности заместителя министра обороны Украины по собственному желанию.
Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины распоряжением № 1257-р от 26 декабря 2007 года назначил Н.ДЕЕВУ заместителем министра обороны Украины.
Ранее Н.ДЕЕВА возглавляла Днепропетровскую облгосадминистрацию с ноября 2005 года. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 3 сентября 2007 года освободил ее от должности главы Днепропетровской ОГА и указом от 4 сентября 2007 года вывел Н.ДЕЕВУ из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины.