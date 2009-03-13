Ехануров нашел местечко своему заму, которую уволила Тимошенко

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ своим приказом назначил освобожденного правительством заместителя министра обороны Надежду ДЕЕВУ своим советником на общественных началах.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины.

“Учитывая весомый личный вклад Надежды ДЕЕВОЙ в укрепление обороноспособности и безопасности государства, большой опыт работы и образцовое исполнение служебных обязанностей приказом Министра обороны Украины она назначена на должность советника Министра обороны Украины на общественных началах”, – говорится в сообщении.

В Министерстве обороны также напомнили, что Указом Президента Украины № 121/2009 от 6 марта 2009 года Н.ДЕЕВА была награждена орденом княгини Ольги II степени за весомый личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Украины, активную общественную деятельность, многолетний добросовестный труд и по случаю Международного женского дня 8 Марта.

Согласно сообщению Управления пресс-службы Минобороны, в связи с сокращением одной должности заместителя министра теперь в составе руководства министерства остаются одна должность первого заместителя главы оборонного ведомства и четыре должности заместителя министра.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины распоряжением № 269-р от 11 марта 2009 года сократил одну должность заместителя министра обороны Украины.

Вторым распоряжением (№ 266-р от 11 марта 2009 года) правительство освободило Н.ДЕЕВУ от должности заместителя министра обороны Украины по собственному желанию.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины распоряжением № 1257-р от 26 декабря 2007 года назначил Н.ДЕЕВУ заместителем министра обороны Украины.

Ранее Н.ДЕЕВА возглавляла Днепропетровскую облгосадминистрацию с ноября 2005 года. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 3 сентября 2007 года освободил ее от должности главы Днепропетровской ОГА и указом от 4 сентября 2007 года вывел Н.ДЕЕВУ из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины.