Кириленко призывает правительство Януковича в отставку

Народный депутат от “Нашей Украины” Вячеслав КИРИЛЕНКО считает, что правительство Виктора ЯНУКОВИЧА должно уйти в отставку.

Об этом говорится в комментарии В.КИРИЛЕНКО, размещенном на сайте блока “Наша Украина”.

“Поскольку правительство ЯНУКОВИЧА создавалось как коалиционное, то после провала переговоров по созданию широкой коалиции в отставку должны уйти не только представители правительства по президентской квоте, но и все участники переговорного процесса”, - объяснил свою позицию В. КИРИЛЕНКО.

Он считает, что поскольку не состоялась коалиция, то не может существовать и коалиционное правительство, ведь оно таким перестает быть. По убеждению В.КИРИЛЕНКО, все члены Кабинета министров должны сложить свои полномочия, начиная с премьер-министра В.ЯНУКОВИЧА..

“Если бы все политические силы придерживались европейской практики, то сегодня мы бы стали свидетелями заявлений об отставке не только членов правительства от “Нашей Украины”, но и членов Кабинета министров от Партии регионов, Соцпартии и других сил”, - сказал В.КИРИЛЕНКО.

После этого, по его мнению, целесообразно было бы возобновить круглый стол для того, чтобы достичь понимания необходимости выполнения Универсала национального единства и одинакового толкования всех его норм.

В.КИРИЛЕНКО предлагает внести этот документ на поименное голосование в Верховную Раду Украины. “Такой подход помог бы окончательно определить отношения между всеми участниками коалиционного процесса в украинском парламенте”, - считает он.

Впрочем В.КИРИЛЕНКО скептически относится к такому сценарию. “Поскольку далеко не все политические силы в Украине исповедуют европейские принципы, я не думаю, что министры от Партии регионов, как и премьер, в связи с провалом переговоров по созданию широкой коалиции уйдут в отставку. Но это будет лишь свидетельствовать о том, что далеко не все в нашей стране готовы действовать по канонам европейской политики”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в секретариате Верховной Рады были зарегистрированы заявления об отставке министров от блока «Наша Украина»: министра юстиции Романа ЗВАРИЧА, министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО, министра здравоохранения Юрия ПОЛЯЧЕНКО, министра культуры Игоря ЛИХОВОГО, а также заявление от министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО (Ю.ЛУЦЕНКО назначен в Кабмин по договоренности между Президентом и премьером).

В то же время министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО и министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК, которые работают по квоте Президента, остаются на своих должностях.