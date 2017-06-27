Парубий заявил, что о возможном объединении "БПП" и "Народного фронта" ему известно из СМИ

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что о разговорах об объединении «БПП» и «Народного фронта» в одну политическую силу его известно только из публикаций в СМИ.

Читайте такжеНацагентство по предотвращению коррупции проверяет финансирование партии ТимошенкоКак передает корреспондент УНИАН, об этом спикер украинского парламента заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности объединения этих политических сил для участия в следующих выборах.

«По поводу объединения политических сил я только об этом читал в открытых источниках. С увлечением и интересом наблюдаю за публикациями по этому поводу. Очевидно эта дискуссия существует в обществе, но на сегодняшний день никаких реальных шагов нет», - сказал Парубий.