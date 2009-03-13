Герман назвала предпосылки для коалиции БЮТ и Партии регионов

Заместитель председателя фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН назвала предпосылки для возможной коалиции между БЮТ и Партией регионов.

В интервью агентству УНИАН она отметила: “если бы в БЮТ победили прагматичные и здоровые силы, и если бы речь шла о возможности реализации подготовленной специалистами Партии регионов программы выхода из кризиса, то мы с большой благодарностью приняли бы такую поддержку как от БЮТ, так и от любой другой парламентской фракции”.

А.ГЕРМАН заметила, что в парламенте нет “тех фракций, с которыми мы не могли бы не сотрудничать ради выхода Украины из кризиса”.

По ее мнению, в связи с ухудшением ситуации в Украине “все больше депутатов в парламенте будут склоняться к тому, что нужно принять за основу антикризисную программу Партии регионов, и это дает надежду на какой-то возможный конгломерат прагматичных сил в парламенте”. “Мы бы с радостью пошли на такой конгломерат”, - добавила она.

На вопрос, не станут ли кадровые амбиции препятствием к его созданию, А.ГЕРМАН ответила, что “премьер-министром должен быть человек ответственный, который меньше говорит, и больше делает, а не популисты, которые обещают золотые горы, а теперь оказались перед разбитым корытом”.

По ее словам, правительство должно избираться «не по политической целесообразности, а по профессиональным критериям”.

Комментируя заявление народного депутата, лидера УНП Юрия КОСТЕНКО о возможности развала коалиции через выход из нее членов УНП, А.ГЕРМАН заметила, что “на сегодняшний день коалиции и так не существует, потому что голосования показывают, что в ней только 213 народных депутатов”.

«Поэтому если Ю.КОСТЕНКО выйдет из нее, то от этого никому не будет ни тепло, ни холодно”, - добавила она.

По словам А.ГЕРМАН, “все равно эта власть нелегитимна, потому что коалиции нет”.