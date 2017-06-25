Порошенко ожидает, что ВР в ближайшее время рассмотрит законопроекты по пенсионной реформе

Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит пакет законопроектов по пенсионной реформе.

Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам в воскресенье.

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«Позиция пенсионной реформы - мы прошли обсуждение на Национальном совете реформ. Я доволен тем, что абсолютное большинство моих замечаний правительство учло и обновленный законопроект передало в парламент. Мы ожидаем, что парламент в ближайшее время его рассмотрит», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 22 июня Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду пакет законопроектов по пенсионной реформе.

Соответствующие законопроекты «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий» №6617, «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по вопросам пенсионного обеспечения» №6616, «О внесении изменений в статью 588 Таможенного кодекса Украины по вопросам пенсионного обеспечения» №6615, «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» №6614 Кабинет министров зарегистрировал на парламентском портале, однако тексты законопроектов и сопроводительные документы пока отсутствуют.

Напомним, правительственный проект пенсионной реформы предусматривает повышение пенсионного возраста, но вводит требования к страховому стажу. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет - в 65 лет. В то же время, люди, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Размер помощи будет определяться, исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

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Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа. При этом правительственный вариант реформы предусматривает возможность покупки до 5 лет страхового стажа. Если бы докупать страховой стаж по этим правилам можно было сейчас, за первый год надо было бы заплатить 16 896 грн.

Также реформа отменяет назначение пенсий госслужащим за выслугу лет и вводит единую формулу расчета размера пенсий.