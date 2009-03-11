Тимошенко не дала своим советникам из МВФ право голоса

Представители Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), вошедшие в состав экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в капитализации украинских банков, не будут иметь права голоса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге в Кабинете Министров Украины постоянный представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР.

«Наши эксперты не будут иметь права голоса и играть роль в окончательном формировании решения, но будут постоянно принимать участие в заседаниях, чтобы предоставлять оптимальные советы, опираясь на опыт стран, которые уже сталкивались с банковским кризисом», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня КМУ включил представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка в состав экспертного совета по вопросам участия государства в капитализации банков.

Экспертно-аналитический совет по вопросам участия государства в капитализации банков правительство создало в феврале 2009 года. Его задачей является определение требований к банкам, соответствие которым может быть основанием для участия государства в их капитализации; рассмотрение предложений Минфина о возможном участии государства в капитализации банков и размера госдоли, и предоставление соответствующего вывода.

Совет возглавил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ, его заместителем стал первый заместитель министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ. В состав совета вошли первый заместитель министра Кабинета министров Георгий БЕРАДЗЕ, глава Государственной налоговой администрации Сергей БУРЯК, первый заместитель министра юстиции Евгений КОРНИЙЧУК, первый заместитель министра экономики Анатолий МАКСЮТА и глава Государственного комитета финансового мониторинга Игорь ЧЕРКАССКИЙ.

В случае согласия, в совет могут входить представители Национального банка. В заседаниях совета с правом совещательного голоса могут принимать участие советник премьер-министра Украины, эксперт Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Постановлением Кабмина №148 от 18 февраля 2009 г. предусмотрено, что правительство будет принимать участие в капитализации негосударственных банков лишь в случае введения в них временной администрации Национального банка Украины.