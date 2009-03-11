Власти Германии выдали ордер на арест нациста Ивана Демьянюка

Власти Германии выдали ордер на арест Джона (Ивана) Демьянюка по прозвищу "Иван Грозный", сообщает AFP. Уроженец Украины Демьянюк во время Второй мировой войны служил охранником в немецких концентрационных лагерях. Его подозревают в причастности к гибели тысяч евреев.

По данным Центрального ведомства Германии по расследованию нацистских преступлений, 88-летний Демьянюк служил охранником в нацистcком концлагере Собибор, расположенном на территории Польши. Власти Германии подчеркивают, что в их распоряжении есть неопровержимые доказательства того, что "Иван Грозный" (это прозвище Демьянюк получил за особую жестокость) был причастен к казням содержавшихся в Собиборе евреев.

После войны, в 1950-х годах Демьянюк эмигрировал в США, где поменял имя Иван на Джон. В 1986 году его экстрадировали в Израиль. Там его приговорили к пожизненному заключению за причастность к гибели евреев в концлагере Треблинка (также располагавшимся в Польше), однако в 1993 году Верховный суд Израиля отменил приговор Демьянюку за недостаточностью улик.

Оправданный Демьянюк вернулся в США, однако в 2002 году его лишили американского гражданства за то, что "Иван Грозный" скрывал связь с нацистами. На протяжении нескольких лет американские власти решают вопрос об экстрадиции Демьянюка, его предлагается выслать в том числе и на Украину. Сам Демьянюк заявил, что отправлять его на Украину ни в коем случае нельзя, так как на родине ему грозит смерть.

Лента.ру